Spanje dankzij late goal Joselu naar Nations League-finale, Oranje in strijd om brons tegen Italië

Met videoIn het duel van het eerherstel pakte Spanje vanavond als eerste houvast na een mislukte WK. De Spanjaarden versloegen in Enschede Italië, dankzij een treffer vlak voor tijd van invaller Joselu: 2-1. Zondagavond (20.45 uur) in de Kuip wacht Kroatië in de finale van de Nations League.

Italië wordt daarmee zondagmiddag (15.00 uur) in De Grolsch Veste de tegenstander van Oranje in de strijd om de derde plaats. Dat is zo’n beetje de meest ondankbare wedstrijd om te spelen nu de meeste krachtbronnen leeg zijn, maar de UEFA heeft het zo bepaald en dus moeten de spelers nog één opdraven voor de allerlaatste klus van het seizoen. Na het mislopen van het WK en de drie clubnederlagen in de Europese bekertoernooien (van AS Roma, Fiorentina en Inter) was het verlies in Enschede de volgende domper voor het Italiaanse voetbal.

Om die wedstrijd van het grote niks te ontlopen wilden de beide Europese grootmachten nog wel een keertje gas geven op een mooie, zwoele Twentse zomeravond waar heel wat Spanjaarden en Italianen de tribunes van De Grolsch Veste bevolkten. Furieus was vooral de openingsfase en eigenlijk begon dat al voor het duel toen niet alle Italiaanse fans zich inhielden bij de minuut stilte voor de overleden oud-premier Berlusconi.

Volledig scherm Joselu maakte in de 88ste minuut de winnende goal in Enschede, waarmee hij nu op drie goals in drie interlands voor Spanje staat. © Pro Shots / Niels Boersema

Bonucci is geen Frenkie

Een paar minuten later stonden de Tifosi opnieuw verbouwereerd toe te kijken hoe uitgekend hun meest ervaren speler - de 36-jarige aanvoerder Leonardo Bonucci - onder druk van de Spanjaarden de bal in de opbouw verspeelde op de rand van zijn eigen strafschopgebied. De jonge linkerspits Yeremy Pino van Villarreal strafte die fout meteen genadeloos af: 1-0.



Die treffer mocht ook PSG-doelman Gianluigi Donnarumma zich aanrekenen, want je moet als keeper wel weten wie je op die plek op het veld kunt aanspelen. Bonucci is geen Frenkie de Jong zeg maar, die zich zich doorgaans bij dit soort situaties wel de weg naar de vrijheid weet te vinden.

Speelde bij de openingsgoal de oudste van het veld een hoofdrol, in de tiende minuut trok aan de andere kant debutant Le Normand van Real Sociedad op een ongelukkige manier de aandacht na een handsbal in het strafschopgebied. Lazio-spits Immobile zette de Italianen vanaf de stip weer naast Spanje: 1-1.

Het was in die fase genieten van twee vaardige ploegen, die in een hoog tempo hun vernuft etaleerden. Maar gaandeweg de eerste helft viel het niveau wat terug, waarna er tot aan de rust te weinig gebeurde voor beide doelen.

Dat veranderde na de pauze toen Spanje via Merino en Morata meteen voor dreiging zorgde. Een paar minuten later kreeg de kersverse Champions League-winnaar Rodri de handen op elkaar met een omhaal. Aan niets was op deze avond te zien dat er op het eind van een slopend seizoen sleet zit op de middenvelder van Manchester City. Zo drong Spanje, dat zichtbaar wil afrekenen met dat eeuwige rondtikken, in die tweede helft heel even aan, al had Fratesi na een messcherpe uitval de Italianen ook zomaar op voorsprong kunnen zetten. Hij strandde van dichtbij op doelman Simon.

Twentse gezangen

Net als in de eerste helft werd het ook in de tweede bedrijf na die flitsstart minder. De aanwezige Tukkers in het stadion vermaakten zich ondertussen met het toezingen van hun gestopte held Wout Brama. De Italianen en Spanjaarden om hun heen hadden geen idee waar dit over ging, maar ze zwaaiden vrolijk met hun vlaggetjes mee.

Uiteindelijk was het net als zaterdag in de Champions League-finale Rodri die de wedstrijd openbrak. Zijn schot vlak voor tijd werd onderweg nog gekraakt, maar belandde precies voor de voeten van de net ingevallen spits Joselu: 2-1. Daarmee bezorgde hij Spanje na het debacle van het WK weer het gewenste kleur op de wangen.

Volledig scherm De Italiaanse spits Ciro Immobile maakte na elf minuten gelijk uit een strafschop. © AFP

