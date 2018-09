Spanje walst over WK-finalist heen, België heeft makkie in IJsland

Spanje had niet bepaald een veel lastigere avond. De ploeg van bondscoach Luis Enrique had geen kind aan Kroatië, dat deze zomer imponeerde op het WK in Rusland en daar de finale verloor van Frankrijk. Van die vorm was vanavond weinig te merken. Al bij rust stond er een stand van 3-0 op het scorebord in het Estadio Manuel Martínez Valero in Elche. Saul en Marco Asensio scoorden. Ook de derde was een schitterende uithaal van Asensio, maar nadat hij onderkant lat trof, kreeg doelman Lovre Kalinic een eigen goal op zijn naam. Via hem rolde de bal het doel in.



Na rust ging de handrem er bij de Spanjaarden bepaald niet af. Valencia-spits Rodrigo verruimde binnen vier minuten in de tweede helft de marge naar vier goals en Sergio Ramos voerde de score in de 57ste minuut verder op naar 5-0. Isco deed daar even later nog het allerlaatste schepje bovenop: 6-0. Spanje wint daardoor ook de tweede wedstrijd in de Nations League, na de 2-1 winst op Engeland. Voor Kroatië is de 6-0 de grootste nederlaag uit de historie.