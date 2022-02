Spanning helemaal terug in Premier League na sensationele zege Spurs bij Manchester City

Samenvatting De Roon, Hateboer en Koop­meiners kunnen De Ligt niet van vierde plaats stoten

Atalanta is er niet in geslaagd de vierde plaats in de Serie A over te nemen van Juventus. Ruslan Malinovskyi maakte een kwartier voor tijd op prachtige wijze de 1-0 in de topper in Bergamo, maar in de 92ste minuut kopte Danilo de 1-1 nog binnen uit een hoekschop van Paulo Dybala.

13 februari