Spanning in Schotland helemaal terug na zege Rangers bij Celtic

Rangers kroop door de overwinning op Celtic Park dichter naar The Bhoys. Celtic heeft nog altijd een voorsprong van twee punten (52 om 50), maar de ploeg van de Noord-Ier Neil Lennon speelde wel een wedstrijd meer (20 of 19).



De zege van Rangers was verdiend. De ploeg die al opzien baarde in Europa door in de groep met Feyenoord, Porto en Young Boys simpel overeind te blijven, toonde in een weer heerlijk ren-je-rot-gevecht meer bezieling en overtuiging. Maar de beste kans in de eerste helft was voor Celtic. Ryan Christie, de middenvelder van de thuisploeg, zag zijn inzet van elf meter echter knap worden gekeerd door Rangers-doelman Allan McGregor. Meteen daarna was het raak aan de andere kant, toen Ryan Kent hard uithaalde. De Engelse aanvaller vierde het doelpunt op opmerkelijke wijze door een schietbeweging op zijn eigen hoofd en een richting de fans van Celtic (zie foto).