Spartak Moskou: ‘Promes volledig gefocust op komende duels’

‘Manchester United legt lijntje naar Zinédine Zidane’

Manchester United probeert volgens The Times Zinédine Zidane vast te leggen als opvolger van Ole Gunnar Solksjaer. De positie van de Noorse trainer staat op Old Trafford al langer onder druk vanwege teleurstellende resultaten. Zo kreeg United onlangs een pak slaag van Liverpool (0-5) en verloor het van stadgenoot Manchester City (0-2). In de Premier League staan de Red Devils nu 6de.

14 november