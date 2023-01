‘Speciale clausule onthuld: Cristiano Ronaldo volgend jaar uitgeleend aan Newcastle United bij behalen Champions League’

Cristiano Ronaldo tekende onlangs een megacontract bij Al-Nassr. In Saoedi-Arabië gaat hij tweehonderd miljoen euro per jaar verdienen. Daarmee lijkt hij te hebben gekozen voor het geld, maar toch heeft hij de sportieve ambities nog niet opzij gezet. Zo blijkt uit een vermeende clausule in zijn contract.