Spektakel in Duitse titelrace: scorende Donyell Malen profiteert met Dortmund niet van gelijkspel Bayern München

Met nog 7 wedstrijden te gaan was het verschil tussen Bayern en Dortmund slechts twee punten, waardoor beide ploegen zich geen misstap konden veroorloven. Lang leek er ook geen vuiltje aan de lucht. Zo beleefde Borussia Dortmund bij de uitwedstrijd in Stuttgart een droomstart dankzij Malen, die met een scherpe assist op Sébastian Haller aan de basis stond van de 1-0. Enkele minuten later nam de Nederlander zelf het heft in handen en schoot hij de na een knappe dribbel de tweede treffer binnen. Voor Malen was het de vierde keer op rij dat hij tot scoren kwam. Toen na 39 minuten spelen Stuttgart-verdediger Konstantinos Mavropanos zijn tweede gele kaart pakte, leek de zege wel binnen.

Kort na rust zette Dortmund door en raakten zowel Haller als Marco Reus de lat, totdat Stuttgart met 10 man plots de comeback inzette. In de 78ste minuut was het invaller Tanguy Coulibaly die voor de 1-2 zorgde en 6 minuten later tekende Josha Vagnoman voor de gelijkmaker.



Maar toen was het spektakel nog niet voorbij. In de 92ste minuut kreeg Giovanni Reyna namens Dortmund de bal in een propvol strafschopgebied, maar liet hij het uitvak ontploffen door toch de 2-3 te maken. Die euforie duurde 5 minuutjes, want in de allerlaatste seconde was het Silas Katompa Mvumpa die een strakke voorzet wist te controleren en beheerst de 3-3 in de netten werkte.