Spelers Bayern en Hoffenheim zorgen voor unieke beelden met ‘staking’ op het veld

De eveneens zeer opmerkelijke uitslag, 0-6 in het voordeel van het uitspelende Bayern, was daardoor na afloop bijzaak. Net als het succesvolle basisdebuut van het Nederlandse toptalent Joshua Zirkzee, die de geblesseerde Robert Lewandowski verving en de 0-3 voor zijn rekening nam.



De spanning in het eenzijdige duel in de PreZero Arena in Sinsheim was al snel verdwenen. Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Zirkzee en Philippe Coutinho zorgden voor de 0-4-ruststand. Opnieuw Coutinho en Leon Goretzka maakten de middag in de eerste twintig minuten na rust voor Hoffenheim-trainer Alfred Schreuder nog vervelender.