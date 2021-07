Spelers Boca Juniors op borgtocht vrij na geweld in catacomben

Nadat de heen- en terugwedstrijd in 0-0 waren geëindigd, trok Mineiro in een strafschoppenreeks met 3-1 aan het langste eind. De spelers en officials van Boca waren boos dat hen in de tweede helft een doelpunt was ontzegd door de VAR, iets wat hen in de thuiswedstrijd ook al gebeurde. In de tunnel kwam het tot een grote vechtpartij. De politie greep in met traangas.