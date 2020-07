Spelers en staf van Parma in afzondering na positieve coronatest

Franse coach Ismaël ontslagen door LASK Linz

16:52 De leiding van de Oostenrijkse voetbalclub LASK Linz heeft trainer Valérien Ismaël ontslagen. LASK was koploper van de Oostenrijkse Bundesliga toen de competitie in maart vanwege de coronacrisis werd stilgelegd. De ploeg van de 44-jarige Fransman kreeg enkele weken later voor straf echter zes punten in mindering, omdat het zich niet aan de strenge coronaregels had gehouden bij de hervatting van de trainingen.