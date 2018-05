Spelers 'Fener' wachten vergeefs op Besiktas

Sterker nog: Besiktas twitterde ruim een kwartier voor de start van de wedstrijd dat de voorbereidingen voor het competitieduel met Kayserispor van aanstaande zondag gewoon doorgaan. En zo stonden de spelers van De Zwarte Adelaars vanavond op het trainingsveld en niet in het stadion van Fener.



Besiktas, de ploeg van Ryan Babel, bracht na de ongeregeldheden op 19 april al een statement uit dat de club geen trek meer heeft in de bekerreturn. Het duel tussen de twee rivalen uit Istanbul werd na bijna een uur bij een stand van 0-0 gestaakt vanwege rellen op de tribunes. Trainer Senol Günes van het bezoekende Besiktas kreeg een voorwerp tegen zijn hoofd gegooid en moest worden behandeld. Zijn spelers moesten naar de catacomben vluchten.



Het eerste duel was in 2-2 geëindigd. De Turkse voetbalbond besloot de resterende 32 minuten vanavond achter gesloten deuren uit te spelen. Fenerbahçe, de club van Vincent Janssen, zal naar verwachting tot winnaar worden uitgeroepen. Akhisarspor, dat Galatasaray uitschakelde, had zich eerder voor de bekerfinale geplaatst.