Spelers Juventus arriveren bij stadion, maar geen wedstrijd tegen Napoli

De organisatie achter de Serie A dreigt met een reglementaire nederlaag voor de ploeg uit Zuid-Italië. De regels bepalen dat wanneer een team niet komt opdagen de tegenstander - in dit geval Juventus - met 3-0 heeft gewonnen. Het duel zou om 20.45 uur beginnen.



Een woordvoerder van Napoli heeft gezegd dat de lokale gezondheidsautoriteiten het team hebben bevolen in quarantaine te gaan. Volgens de Serie A heeft de gemeente Napels de afspraken omtrent het gezondheidsprotocol, samengesteld door de voetbalbazen en de sportminister, niet nageleefd. Hierin is bepaald dat wanneer er coronagevallen in een selectie zijn de andere spelers wel gewoon kunnen trainen en uitkomen in wedstrijden wanneer zij negatief hebben getest.



Napoli won vorige week in Stadio San Paolo met 6-0 van Genoa, maar die club bleken deze week liefst 22 spelers besmet met het coronavirus. Bij Napoli heerst nu de angst dat er ook daar veel spelers zijn besmet.



De spelers van Juventus arriveerden vanavond wel in het Allianz Stadium, maar van een tegenstander is dus geen sprake. Juventus plaatste op social media ook gewoon een opstelling.