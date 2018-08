Spelers La Liga dreigen met staking vanwege duels in VS

La Liga, de organisator van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie, kondigde onlangs aan dat in de toekomst wedstrijden op Amerikaanse bodem gespeeld gaan worden. Daarover is een vijftienjarig contract gesloten met Relevent, een sport- en mediamultinational, voor 'het promoten van de voetbalcultuur' in de VS en Canada.