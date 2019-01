Spelers Qatar bekogeld met schoenen in halve finale Azië Cup

Boualem Khoukhi, Almoez Ali, Hasan Al Haydos en Hamid Ismeil maakten in Abu Dhabi de doelpunten in het duel tussen de twee golfstaten. Bij het tweede Qatarese doelpunt, gemaakt door Ali (topscorer van de Azië Cup met acht treffers), gooiden fans van de Emiraten schoenen richting de juichende voetballers van Qatar. Het werpen van schoeisel wordt in de islamitische wereld gezien als een grove belediging.

Het deerde Qatar niet. Met nog twee doelpunten zorgde het ervoor dat er weer sandalen op het veld belandden. De Emiraten eindigden de wedstrijd ook nog met een man minder. Ismail Ahmed was zo gefrustreerd dat hij toen de scheidsrechter niet keek een elleboogstoot uitdeelde aan zijn tegenstander. Hij vergat echter dat er ook bij de Azië Cup gebruik wordt gemaakt van videobeelden.



Qatar, 93ste op wereldranglijst van de wereldvoetbalbond FIFA, stond voor het eerst in de halve finale en dan ook nog tegen de overzeese buren. De Emiraten, 79ste op de FIFA-ranking, verloren in 1996 de finale en bereikten bij de vorige editie in 2015 ook de halve eindstrijd.



Qatar, dat met een jonge ploeg het hele toernooi al verbaast, voetbalde onbevangen. Het team van de Spaanse trainer Felix Sanchez kreeg net als in de eerdere wedstrijden geen enkel tegendoelpunt en maakte er dinsdag zelf vier.



In de finale is Japan vrijdag de tegenstander Qatar, het land waar in 2022 het WK wordt gespeeld. De Japanners, met FC Groningen-speler Ritsu Doan in de basis, wonnen maandag van Iran met 3-0.