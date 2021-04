Spelers Schalke 04 na degradatie bij terugkomst aangevallen door boze fans

Spelers van Schalke 04 zijn aangevallen door boze supporters bij hun terugkeer in Gelsenkirchen na de nederlaag tegen Arminia Bielefeld (0-1) op dinsdag. De club van oud-Ajacied Klaas-Jan Huntelaar degradeert nu uit de Bundesliga. ,,Er was sprake van grote agressie. Spelers moesten vluchten”, zei een woordvoerder van de politie.

Twee spelers van Schalke zouden zijn geschopt, maar dat kon de politie niet bevestigen. Wel dat er met eieren werd gegooid door honderden supporters, die de spelersbus opwachtten bij het stadion. ,,Er was ook een hoop verbaal geweld, toen de spelers de bus verlieten”, aldus de woordvoerder, die zei dat de politie met veel mensen op de been was om escalatie te voorkomen.

De club liet ook van zich horen. ,,Frustratie en woede over onze degradatie zijn begrijpelijk. Maar de club zal nooit accepteren dat de fysieke integriteit van spelers en medewerkers in gevaar wordt gebracht”, schrijft Schalke woensdag op zijn website. ,,En dat is wel precies wat er vannacht gebeurd is. De club veroordeelt het gedrag van deze individuen krachtig.”

Schalke is voor de vierde keer in zijn bestaan gedegradeerd. De club heeft ook zeven landstitels veroverd, de laatste was echter lang geleden, in 1958.

