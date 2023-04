Spelers Tottenham Hotspur diep door het stof na afgang in Premier League

Openharti­ge Dante Vanzeir na racisme-rel: ‘Ik zei monkey tegen arbiter, in de zin van clown’

In een openhartig interview met de Belgische tv-zender Sporza heeft Dante Vanzeir uitgebreid teruggekeken op de racismerel van begin deze maand bij een voetbalwedstrijd van New York Red Bulls. De 25-jarige Belg onthulde dat hij de scheidsrechter, de witte Amerikaan Ismir Pekmic, ‘monkey’ had genoemd, zonder erbij stil te staan wat de (racistische) lading van dat woord in de VS betekent.