Spelers uit Engelse kelderklasse ‘jatten’ coronavaccin: 'Dit is immoreel’

‘Immoreel', zo worden de spelers van National League-club Chesterfield genoemd. In Groot-Brittannië worden momenteel zeventigplussers en de kwetsbare groepen ingeënt met het coronavaccin. Gezonde voetballers komen waarschijnlijk pas veel later aan de beurt.

Volgens de Daily Mail zijn er echter spelers en trainers die daar maling aan hadden. Zelfs een 21-jarige speler heeft het Pfizer-vaccin geïnjecteerd, meldt de krant. Bij een nabijgelegen medisch centrum waren sommige mensen niet op komen dagen voor hun vaccinatie. Een vrijwilliger seinde de club in en meldde dat er enkele doses over waren, waar gretig gebruik van werd gemaakt. De medische staf van Chesterfield wist van niets en reageerde geschokt.

De clubleiding besloot uiteindelijk de voorraden over te nemen, naar eigen zeggen om verspilling te voorkomen. Een bron binnen Chesterfield reageerde in gesprek met het dagblad vol afschuw. ,,In mijn ogen is dit immoreel, het is gewoon voordringen in de rij. Het zijn fitte en gezonde mensen, zij horen nog niet gevaccineerd te worden. Zelfs binnen de club zijn er oudere mensen die de prik eerder verdienen dan deze spelers en stafleden.’’