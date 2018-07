Spits Parma verdacht van matchfixing

De 36-jarige Italiaan zou in het afgelopen seizoen voor de wedstrijd tegen Spezia een paar tegenstanders via de berichtendienst WhatsApp hebben gevraagd om wat minder weerstand te bieden. Parma won het duel met 2-0 en verzekerde zich daardoor van een stapje hogerop naar de Serie A.



Volgens de clubleiding was er slechts sprake van een grap van Calaio. ,,We kunnen anders niet geloven dat je in zo'n serieuze situatie een dergelijke test verstuurt.''

De Italiaanse voetbalbond heeft de zaak niettemin bij een rechtbank aanhangig gemaakt.