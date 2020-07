Spoedberaad in België: afbreken voetbalseizoen levert toch nog complete chaos op

Het Belgische voetbal zit in een impasse nu het Belgisch Arbitragehof voor de Sport de degradatie van Waasland-Beveren gisteren nietig heeft verklaard. Vanmiddag werd er in allerijl een crisisoverleg gehouden. De tijdsdruk is enorm, een breedgedragen oplossing is niet voorhanden.

Door Tim Reedijk



De Belgische voetbalbestuurders hadden gistermiddag de conceptkalender voor het nieuwe seizoen in kannen en kruiken. Dat er nog een juridische procedure liep van Waasland-Beveren, dat de aangewezen degradatie bepaald niet kon verteren, deerde ze eigenlijk niet. Op dinsdag was de laatste Algemene Vergadering van de Jupiler Pro League, waarin alle beslissingen rondom het stopzetten van de competitie nog eens werden bevestigd. En op woensdag was de puzzel over het nieuwe seizoen in orde.



Dachten ze.

De Jupiler Pro League wees na 29 speeldagen Club Brugge aan als kampioen en Waasland-Beveren als degradant, met nog één speelronde van de reguliere competitie te gaan. Leuven en Beerschot zouden als periodetitelwinnaars een beslissend duel moeten spelen om promotie. In een eerder stadium was hekkensluiter Waasland-Beveren nog fervent voorstander van het stopzetten van de competitie - niet in de laatste plaats omdat dát wel eens de reddingsboei kon zijn. Het liep even anders. Waar met name RKC Waalwijk en ook ADO Den Haag in de eredivisie van een soortgelijke boei gebruik konden maken, daar werd in België besloten om wél een kampioen en een degradant aan te wijzen. En dus stonden ze bij Waasland-Beveren op hun achterste poten. Hoe was het mogelijk om zoiets te besluiten?

Opstandigheid

Die opstandigheid, vaak gedreven door wanhoop, zagen we overal in Europa. Tot aan het gênante toe probeert de voorzitter van Olympique Lyon zijn ploeg de Europa League in te praten. In Nederland sputterden FC Utrecht, AZ, De Graafschap en Cambuur flink tegen, maar is AZ de enige club die - op hoop van zegen - nog bezig is met de manier waarop de KNVB de competitie door de coronacrisis stopzette. Waasland-Beveren had natuurlijk wel een punt door te stellen dat handhaving in theorie nog mogelijk was. Met nog één wedstrijd in het reguliere gedeelte van de competitie was de achterstand op Oostende twee punten.

De Belgische Mededingingsautoriteit wuifde het protest van Waasland-Beveren nog weg. De club hield zijn poot stijf, stapte naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), maar binnen de Belgische voetbalbond werd er min of meer van uitgegaan dat Waasland-Beveren opnieuw bot zou vangen en zich uiteindelijk zou neerleggen bij het besluit. Totdat het BAS anders besliste en de beslissing over het stopzetten van de Pro League nietig verklaarde. Dat op het hoogste niveau de competitie zonder pardon werd stilgezet, maar dat er een niveautje lager wél een promotiefinale komt, wordt als onredelijk beschouwd.

Oplossing

Met de laatste Algemene Vergadering én de conceptkalender op zak, voorspelden de voetbalbestuurders een rustige zomer. Niet, dus. Halsoverkop kwam de Raad van Bestuur van de Pro League vanmiddag bijeen voor crisisoverleg na het besluit van het BAS. De raad volgt de beslissing van het BAS niet en organiseert een nieuwe Algemene Vergadering, in de hoop dat de leden daar zullen stemmen vóór de beslissingen waarmee de competitie destijds is beëindigd.

Als dat niet gebeurt, ligt de oplossing bepaald niet voorhanden. Die laatste speelronde van de reguliere competitie dan maar afwerken? Dat levert gegarandeerd verzet op. Immers zijn er clubs zonder sportieve belangen en zijn er overal al spelers vertrokken en gehaald. Bovendien is een complete speelronde inplannen ook geen zaak die in een paar dagen gepiept is. De deadline voor de verdeling van de Europese tickets nadert: 1 augustus.

Volledig scherm Wat gebeurt er met de titel van Club Brugge en Ruud Vormer? © BELGA

Logischer is dat Waasland-Beveren dus ‘gewoon’ op het hoogste niveau blijft, tot grote irritatie van veel andere clubs. Maar is dat dan met het gebruikelijke aantal van zestien clubs, waardoor de Jupiler Pro League en het Belgische tweede niveau dezelfde deelnemers behouden als aan het begin van het afgebroken coronaseizoen? Dat zou betekenen dat Leuven en Beerschot niet meer kunnen promoveren. De competitie nietig verklaren zou ook Club Brugge de titel kosten, nog los van de imagoschade die het de voetbalbond oplevert. Grote kans dat het ook nieuwe procedures gaat opleveren - en dat zo dicht op het nieuwe seizoen.

Tijdsdruk

Een andere optie is om de promotiewedstrijd tussen Leuven en Beerschot te spelen en de nieuwe competitie met zeventien teams te beginnen, maar dat zou betekenen dat er elke week een club vrij is. Achttien clubs kan ook: Waasland-Beveren blijft en Leuven én Beerschot promoveren. Maar de tijdsdruk op de competitie wordt dan alleen maar groter en de Pro League zou zich daarmee een nieuwe rechtsgang op de hals halen. Westerlo pakte namelijk meer punten dan zowel Leuven als Beerschot en zou het onredelijk vinden als die club dan niet óók promoveert. Precies de suggestie die Westerlo doet: begin met twintig (!) clubs aan het nieuwe seizoen. Dan zou ook Union promoveren. Nóg meer tijdsdruk en een groot probleem een niveau lager, waar dan slechts vijf profclubs zouden overblijven. Daar zouden beloftenteams hun introductie moeten maken.

Schamper keken ze in België naar de chaos die het stopzetten van de eredivisie opleverde, maar inmiddels zit het Belgische voetbal in een complete impasse waarin een oplossing op korte termijn onhaalbaar lijkt. Een breedgedragen oplossing ligt er simpelweg niet. Terwijl ze bij Waasland-Beveren, ooit dus een groot voorstander van het stopzetten van de competitie, spreken van gerechtigheid. ,,Dit is toch een kleine overwinning, al weten we natuurlijk niet wat er nog gaat komen.”