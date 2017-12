Sporting en Dost redden het niet tegen Barça, Juventus door

Remise bij Chelsea Roemloos afscheid van Atlético in Champions League

22:38 Atlético Madrid is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. Door een 1-1 gelijkspel bij Chelsea viel het doek voor de club van Diego Simeone al in de groepsfase. De voorbije jaren was Atlético goed voor twee (verloren) finales, een halve- en een kwartfinale.