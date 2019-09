Sporting raakt verder achterop door Portugese stuntploeg

FIFA Football Awards Van Dijk en Wiegman grijpen naast award, Van Veenendaal wél verkozen

23 september Virgil van Dijk is niet verkozen tot beste speler ter wereld van het afgelopen seizoen. Lionel Messi ging voor de zesde keer met de prijs aan de haal en is nu in zijn eentje recordhouder. Hij stond samen met Cristiano Ronaldo, die ook genomineerd was, op vijf awards. De Argentijn mocht er vanavond in Milaan dus nog eentje in ontvangst nemen.