Spurs-aanvaller Son in tranen na beenbreuk Everton-middenvelder Gomes

Het moment van de beenbreuk was in de 78ste minuut, op het moment dat Tottenham Hotspur een 0-1 voorsprong had door de goal van Dele All in de 63ste minuut. Na het incident lag de wedstrijd lange tijd stil en volgden er twaalf minuten blessuretijd. In de zevende minuut van die blessuretijd kopte de Turkse spits Cenk Tosun de 1-1 binnen namens Everton.