Spurs maakt gehakt van Stoke City, Zeegelaar ziet rood en verliest

Ryan Shawcross (eigen doelpunt), Harry Kane (tweemaal), Heung-Min Son en Christian Eriksen tekenden voor de Londense treffers, namens Stoke scoorde Shawcross ook een keer in het goede doel. Die treffer was echter niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Kane vierde zijn 32e en 33e doelpunt van 2017. Slechts drie spelers scoorden vaker in een kalenderjaar in de Premier League. Alan Shearer trof 36 keer doel in 1995. Robin van Persie (35 doelpunten in 2011) en Thierry Henry (34 doelpunten in 2004) presteerden ook ooit beter. Erik Pieters speelde de hele wedstrijd voor Stoke en Ibrahim Afellay mocht in de slotfase invallen.