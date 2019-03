Spurs staat eindelijk voor eerste thuiswedstrijd in fonkelnieuw stadion

Het nieuwe stadion biedt plaats aan ruim 62 duizend toeschouwers en heeft zo'n 980 miljoen euro gekost. Eigenlijk was het de bedoeling dat er al aan het begin van het huidige seizoen in gespeeld zou worden, maar die planning bleek veel te krap. Tottenham Hotspur speelt daardoor de thuiswedstrijden momenteel in het Wembley Stadium.



Nu lijkt het er in het huidige seizoen toch nog van te komen. Om duels in de Premier League en de Champions League te mogen spelen, moeten er echter eerst veiligheidscertificaten behaald worden. Daarom wordt er op 24 maart eerst een wedstrijd door Tottenham Hotspur en Southampton onder 18 gespeeld, waarna zaterdag 30 maart Tottenham Hotspur Legends een wedstrijd zullen afwerken in de nieuwe thuisbasis in Londen.



Supporters kunnen tijdens deze wedstrijden al kennis maken met het nieuwe stadion. Eigenaar Daniel Levy verheugt zich op een vol stadion: ,,We zijn erg verheugd dat we onze supporters eindelijk kunnen verwelkomen tijdens deze wedstrijden waarbij spelers uit het verleden en spelers van de toekomst het veld zullen betreden. Kom het nieuwe stadion bewonderen en deel dit mooie moment met elkaar", zegt Levy op de clubwebsite.