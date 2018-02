Spurs te sterk voor Manchester United, City loopt verder uit

Manchester City won in eigen stadion met 3-0 van West Bromwich Albion, de nummer twintig van de Premier League. Fernandinho bracht City na 19 minuten op voorsprong en Kevin de Bruyne zorgde in de 65ste minuuut voor de 2-0. Sergio Agüero maakte er kort voor tijd ook nog 3-0 van.

Tottenham Hotspur was op Wembley met 2-0 te sterk voor Manchester United. Christian Eriksen bracht Tottenham al na elf seconden op voorsprong op Wembley, net geen record in de Premier League. Het aantal toeschouwers vanavond op Wembley, liefst 81,978, was wel een record voor een wedstrijd in de Premier League. Phil Jones zorgde in de 28ste minuut met een eigen doelpunt voor de 2-0 voor Tottenham Hotspur, dat vijfde blijft in de Premier League. Tottenham Hotspur heeft na 25 speelrondes 48 punten, twee minder dan Liverpool en Chelsea. Tottenham Hotspur gaat komende zaterdag op bezoek bij Liverpool. Chelsea verloor vanavond met 0-3 van Bournemouth.