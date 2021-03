Spurs voorlopig zonder ‘overbelaste’ aanvaller Son

Mourinho weet de blessure van Son aan overbelasting. ,,Hij heeft te veel wedstrijden gespeeld. Son is een jongen die normaal gesproken snel herstelt, maar nu is het zo’n opeenstapeling van wedstrijden, dat het zelfs hem te veel is geworden.” Son speelde dit seizoen in alle 28 competitiewedstrijden, negen Europa Leugueduels en vier bekerwedstrijden. “Ik heb hem in de laatste wedstrijd in de Europa League wel een half uur rust gegeven, maar ja, dan speel je alsnog een uur.”