St. Juste spreekt zich uit tegen racisme: ‘ Mensen kúnnen niet meer’

Door Nik Kok



Jeremiah St. Juste (23) zag de afgelopen dagen voetbalcollega’s Denzel Dumfries en Memphis Depay statements maken in Rotterdam en Amsterdam door te demonstreren bij de grote racismeprotesten in die steden. Zat hijzelf niet middenin het laatste stukje seizoen dat hij met Mainz in de Bundesliga moet spelen, dan had hij er ook gestaan. ,,Want ik vind het mooi dat zij erbij waren. Ik vind het sowieso mooi dat er zoveel mensen bij waren. Je kunt je voorstellen hoe belangrijk het is dat mensen zelfs, terwijl er een pandemie is, het risico nemen om te demonstreren tegen politiegeweld en institutioneel racisme. Mensen kúnnen niet meer. Dat is een gevoel dat heel sterk leeft.”