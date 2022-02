Staande ovatie voor Christian Eriksen bij rentree in de Premier League

Ajax-opponent Jan Vertonghen onder de indruk van oude liefde: ‘Misschien beter dan PSG en City’

Benfica-verdediger Jan Vertonghen heeft zich in aanloop naar de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Ajax zeer positief uitgelaten over zijn oude club. ,,Momenteel is het een van de beste ploegen ter wereld.”

22 februari