Staande ovatie voor Messi van Betis-fans na werelddoelpunt

Vanaf de rand van het zestienmetergebied stift Messi de bal via de onderkant van de lat in de verre hoek. Het leidde tot een massaal applaus van de fans van Betis. ,,Ik kan me niet herinneren dat ik ooit applaus kreeg in het stadion van de tegenstander. Ik ben dankbaar en blij”, vertelde Messi zelf na afloop.



De Argentijnse superster staat dit seizoen al op 29 doelpunten en 12 assists. Daarmee heeft hij al een klein voorschot genomen op de Gouden Schoen. Zijn naaste achtervolger is Kylian Mbappe met 26 doelpunten. Daarachter komt Fabio Quagliarella met 21 treffers. De ‘aartsrivaal’ van Messi, Cristiano Ronaldo staat op de gedeelde vierde plek met Krzysztof Piatek. Beiden hebben negentien doelpunten. Messi won al vijf keer eerder de prijs voor Europa's topscorer. In 2011/2012 reikte hij tot grote hoogte met liefst 50 (!) doelpunten in de Spaanse competitie.