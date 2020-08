Stam krijgt pak slaag van Chicago Fire, rentree voor Van der Werff

De Amerikaanse voetbalclubs hervatten het seizoen vorige maand in Orlando, waar ze op neutraal terrein het toernooi MLS is Back speelden. FC Cincinnati reikte tot de achtste finales en verloor na strafschoppen van Portland. Met een 0-0 tegen DC United begonnen Stam en consorten het reguliere seizoen met een gelijkspel, maar daar kon tegen Chicago Fire geen vervolg aan gegeven worden.

Al binnen tien minuten keek Stam, die een basisplaats over had voor Jürgen Locadia, tegen een 2-0 achterstand aan. Fabian Herbers en Alvaro Medrán scoorden voor de thuisploeg in een leeg Soldier Field, het stadion van Chicago Fire. Bij die 2-0 achterstand mocht Siem de Jong invallen. De voormalig Ajacied loste de geblesseerde Allan Cruz af, maar kon niet voorkomen dat het in de tweede helft ook nog 3-0 werd. Het was mede aan doelman Przemyslaw Tyton te danken dat de nederlaag voor FC Cincinnati niet nog hoger uitviel.