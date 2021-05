Stam, Vermeer en Locadia kunnen niet stunten tegen koploper en blijven laatste

Stam en co waren het nieuwe MLS-seizoen vorige maand uiterst matig gestart. Na een gelijkspel verloor Cincinnati drie keer op rij, voordat een week geleden dan ook voor het eerst gewonnen werd. Desondanks stond het nog altijd onderaan in de Eastern Conference, terwijl de tegenstanders van New England Revolution de ranglijst aanvoerden.

Voor rust was er direct genoeg te beleven in het TQL Stadium, maar doelpunten bleven uit. Dat kwam mede door Kenneth Vermeer, die aan de kant van de thuisploeg de absolute uitblinker was in de eerste helft. Hij hield de score lang 0-0, maar moest twintig minuten voor tijd dan toch vissen. De veertiende hoekschop van New England resulteerde in een kopgoal van de Poolse spits Adam Buksa en die achterstand kwam Cincinnati niet meer te boven.