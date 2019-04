Standard Luik - Anderlecht gestaakt na vuurwerk op het veld

Liedje van Chel­sea-‘fans’ over Mohamed Salah zorgt voor ophef

11 april Fans van de Engelse voetbalclub Chelsea FC hebben zich in de Tsjechische hoofdstad Praag discriminerend uitgelaten over Liverpool-aanvaller Mohamed Salah. In een café zongen de ‘fans’ dat de Egyptische buitenspeler ‘een bommengooier’ is.