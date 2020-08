Standard Luik ook langs Waasland-Beveren

Atalanta-PSG Uniek: doelpunt­rijk Atalanta is eerste Serie A-club met nul Italiaanse treffers

12 augustus Een opmerkelijk feitje uit de Serie A: Atalanta is de eerste club ooit die een seizoen lang geen enkele Italiaanse doelpuntenmaker in de gelederen had. Juist bij het veelscorende Atalanta, dat in totaal 98 treffers liet noteren, klinkt dat uiterst onwaarschijnlijk. Paris Saint-Germain is vanavond in de kwartfinale van de Champions League gewaarschuwd.