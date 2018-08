Standard wint met dank aan Ajax en Frenkie de Jong

,,De bezoekers bezorgden ons in de eerste helft veel problemen met hun veldbezetting. Ze hadden een duidelijk plan om ons pijn te doen en dat werkte", zei Preud'homme tegen Sporza. ,,STVV was duidelijk goed voorbereid."



Preud'homme besloot tijdens de rust (1-1) in te grijpen. ,,Als we ons spel wilden spelen met hoge backs, moesten we hun verdedigende middenvelder onder controle krijgen. We willen echter ook een ploeg die vooruit voetbalt en zoveel mogelijk domineert. We hebben daarom getraind op het uitkomen van onze centrale verdedigers. Bij Ajax deed Frenkie de Jong dat perfect. Ik heb tegen de groep gezegd: 'wij kunnen dat ook'. Je kan niet alleen met offensieve spelers, maar ook met verdedigers een meerderheid creëren op het veld. Christian Luyindama deed dat uitstekend tegen STVV en heeft het vuur in de ploeg gebracht. Daarom is Europees voetbal leuk: je leert veel."