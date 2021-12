Steeds meer kritiek op speelkalender: ‘Boxing Day is een mooie traditie, maar er is geen tijd om te herstellen’

VideoSteeds meer spelers en coaches in de Premier League spreken zich uit tegen de volle speelkalender. De komende week zullen veel clubs weer drie wedstrijden in zes of zeven dagen moeten spelen. ,,Moeten spelers en coaches nu echt gaan staken? Want naar onze woorden wordt niet geluisterd", zegt Pep Guardiola, coach van koploper Manchester City.

Liverpool - Leeds United en Wolves - Watford gaan op Boxing Day al niet door vanwege coronabesmettingen bij de uitclubs, maar toch hebben de clubs in Engeland de komende twee weken weer overvolle agenda's. Zo speelt koploper Manchester City op 26 december (Leicester City-thuis), 29 december (Brentford-uit) en 1 januari (Arsenal-uit). Afgelopen week was er opnieuw een vergadering van het Premier League-bestuur met de aanvoerders en coaches van de twintig clubs, waarin zij hun frustraties duidelijk hebben geuit. Spurs-coach Antonio Conte vond het zonde van zijn tijd. ,,We hebben geprobeerd te praten. Sommige coaches probeerden hun punt te maken en oplossingen te bedenken, maar alles stond al vast. Het was een muur waar we op stuitten. Het was een verspilling van onze tijd.”

City-coach Guardiola suggereerde gisteren op zijn persconferentie dat directe actie nodig kan zijn voordat de autoriteiten van de Premier League gehoor geven aan de bezorgdheid van de coaches en spelers ,,Moeten de spelers en de managers allemaal samenkomen en gaan staken? Alleen met woorden zal het probleem namelijk niet worden opgelost, dat is inmiddels wel duidelijk. Voor de FIFA, de Premier League en de televisiezenders is het geld belangrijker dan het welzijn van de spelers. Het eenvoudigste voorbeeld is dat ze over de hele wereld vijf wissels hebben, maar hier zijn het er nog drie. Vertel me één argument om daar niet in mee te gaan in de snelste en fysiek zwaarste competitie ter wereld? Hier, waar iedereen voor zichzelf beslist, hebben we het niet gedaan.”

Guardiola is al jaren druk bezig om de (over)belasting van topspelers op de agenda van de bonden te krijgen, maar voorlopig tevergeefs. ,,Ik heb met veel oudere spelers over deze kwestie gesproken, maar ik kan je vertellen dat het probleem niet weggaat. Spelers kiezen er niet voor om zich uit te spreken over dit soort zaken zonder er goed over nagedacht te hebben. Nu is het aan degenen die het spel op alle niveaus runnen om dit serieus te nemen. Dat moet nu gebeuren. Ik heb totaal geen probleem met spelen op Boxing Day, dat is een mooie Engelse traditie. Maar er zijn gewoon veel te veel wedstrijden voor de 365 dagen die we hebben. De spelers smeken om een zomervakantie van twee of drie weken om zich goed op te laden, daar is nu gewoon geen tijd voor.”

Jürgen Klopp sprak zich ook al duidelijk uit, nadat Liverpool woensdagavond na een 3-3 gelijkspel na strafschoppen van Leicester City won in de kwartfinale van de League Cup. Op 4 en 11 januari moet zijn team in dat toernooi de halve finales spelen tegen Arsenal, terwijl de andere halve finale tussen Chelsea en Tottenham Hotspur gaat. ,,Waarom kan dat niet gewoon over één wedstrijd?” vroeg Klopp zich af. ,,Boxing Day is een prachtige traditie en niemand wil dat afpakken, maar waarom moet er op de 26ste en 28ste gespeeld worden? Spelers hebben minimaal twee dagen nodig tussen de wedstrijden, dat is het minimale. Wij kunnen niet zomaar even een heel ander team opstellen, zeker niet nu met blessures en coronabesmettingen. Het enige team dat dit wellicht kan doen is Manchester City, alle andere teams niet. Het is echt ongelooflijk.”

Ralf Rangnick, sinds kort de manager van Manchester United, opperde om de League Cup te schrappen voor de clubs op het hoogste niveau. ,,Frankrijk heeft het tweede bekertoernooi (Coupe de la Ligue, red.) ook geschrapt, waarom kan dat hier niet?”

