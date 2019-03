Sterling helpt City met pijlsnelle hattrick langs Watford

Watford, dat zelf helemaal niets creëerde, kreeg het voor elkaar om de rust te halen met een 0-0 stand in Manchester. Na rust hadden The Citizens niet lang nodig om de wedstrijd in het slot te gooien. Sterling opende binnen de minuut na rust de score, waarna hij dat kunstje in een tijdsbestek van dertien minuten en twaalf seconden nog tweemaal herhaalde. De 24-jarige Sterling noteerde daarmee de snelste hattrick in de Premier League sinds Romelu Lukaku in 2016 namens Everton tegen Sunderland. De Engelsman mocht daarna gaan uitrusten op de bank, ook met het oog op de return in de achtste finales van de Champions League dinsdag tegen Schalke 04. City verdedigt dan voor eigen publiek een voorsprong van 3-2.



Gerard Deulofeu deed namens Watford nog wel iets terug in de 66ste minuut, maar verder dan dat liet Manchester City het niet komen. Door de 3-1 overwinning vergroot City de voorsprong op Liverpool tot vier punten. Liverpool speelt morgen (13.00 uur) op het eigen Anfield tegen Burnley.