Steve Bruce over ‘zware blessure’ Jetro Willems: ’Ziet er niet goed uit’

Willems wordt dit seizoen door Newcastle United gehuurd van Eintracht Frankfurt en de Nederlander is erg geliefd in Newcastle. Hij speelde dit seizoen achttien wedstrijden in de Premier League en scoorde daarin twee keer. Manager Steve Bruce liet meteen na de wedstrijd al weten te vrezen voor een lange absentie van de oud-PSV’er. ,,Het zag er uit als een vreselijke blessure voor Jetro. Dit is een grote klap voor ons. Het ziet er niet goed uit. We zijn bang dat het zijn kruisband is. De definitieve diagnose is nog niet gesteld, dus laten we hopen dat het niet zo ernstig is als we vrezen”, doelde Bruce op een mogelijk afgescheurde kruisband. Willems is in dat geval voor maanden uitgeschakeld. ,,Het zou vreselijk jammer zijn, want Jetro deed het juist zo goed bij ons.”