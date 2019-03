Stevens boekt met Schalke cruciale zege in degradatiestrijd

Terug aan kop Liverpool dankzij knullige eigen goal langs Spurs in beladen topper

19:57 Liverpool staat weer bovenaan in de Premier League. In een topper waar veel vanaf hing, werd Tottenham Hotspur door een uiterst knullige eigen goal in de slotfase verslagen (2-1) en verwijzen de Reds Manchester City voor even terug naar de tweede plek.