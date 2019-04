Stevens: Niet alles draait om Bentaleb

,,Ik heb mijn beslissing over Bentaleb overlegd met anderen en ik kon niets anders doen in deze situatie. Het is een teamsport, niet alles draait om één speler.”

Schalke strijdt om lijfsbehoud in de Bundesliga terwijl tegenstander Dortmund nog kans maakt op de titel. Vlak voor de Kohlenpott-derby gaf Stevens aan dat hij enigszins verrast is over de problemen binnen de ploeg. ,,Pas als trainer hoor en zie je dingen die je eerst niet opvielen. We gaan hier intern mee aan de slag, maar misschien zullen we er binnenkort ook publiekelijk mee naar buiten komen”, aldus de mysterieuze Stevens.