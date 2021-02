Stevens wil geen officiële functie meer: ‘Maar Schalke kan altijd een beroep op me doen’

Op papier een functie op afstand, maar de praktijk is vaak weerbarstiger en zeker nu het slecht gaat met Schalke. Een grote club vreet in elke formele rol energie en Stevens (67) wil komende zomer stoppen om zijn handen vrijer te hebben. ,,Het is mooi geweest. Ik denk dat het tijd wordt dat een iets jongere generatie het stokje overneemt”, vindt hij. ,,Als er ooit iets is, kan Schalke altijd een beroep op me doen. Als adviseur of wat dan ook, maar ik wil zelf iets minder verplichtingen voelen. Ik heb nu nog altijd een officiële functie en moet bijvoorbeeld toestemming vragen aan de perschef als ik een interview op de Duitse of Nederlandse televisie heb. Tegelijkertijd voel ik dat ik er meer voor mijn familie wil zijn. Mijn kinderen en kleinkinderen wonen in Berlijn en dat vergt de nodige reistijd. De afgelopen periode heb ik hen weinig kunnen zien en als de corona-situatie voorbij is, hoop ik dat het allemaal weer makkelijker kan.”