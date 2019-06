Strafschop brengt Jamaica in halve finale Gold Cup

Zwitserse voetbal­ster vermist: niets meer vernomen na sprong in het water

30 juni De Zwitserse voetbalinternational Florijana Ismaili is vermist. Dat melden de Zwitserse voetbalbond en Young Boys, de voetbalclub uit Bern waar Ismaili voor uitkomt. ,,We zijn zeer bezorgd maar hebben niet de hoop opgegeven dat alles goed zal komen”, melden ze in een verklaring.