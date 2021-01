Streep door Atlético-Athletic na sneeuwstorm in Madrid

De Spaanse voetbalbond heeft een streep gezet door Atlético Madrid-Athletic de Bilbao. Het duel stond voor 16.15 uur op het programma in Wanda Metropolitano, maar door hevige sneeuwval in de Spaanse hoofdstad kan het duel niet doorgaan.

Vrijdag strandden al honderden automobilisten in Spanje als gevolg van sneeuwstorm Filomena. Het vliegveld van Madrid (Barajas) moest worden gesloten. Zo konden ook spelers en staff van Athletic vrijdag vanuit Bilbao niet naar de Spaanse hoofdstad vliegen.

La Liga, de organisatie achter de competitie, liet weten dat de afgelasting een gevolg was van ‘exceptionele omstandigheden waarin het ook niet mogelijk is het veld in optimale condities te krijgen’. Later op de dag wordt een nieuwe datum bekendgemaakt. Verscheidene Spaanse clubs, waaronder tweededivisionist CD Leganés uit Madrid, schrapten vandaag de training vanwege de hevige sneeuwval.

Gisteren stond Real Madrid uren vast met een vliegtuig op een startbaan in Madrid. Het toestel met de spelers van de landskampioen kon niet opstijgen vanwege een sneeuwstorm die de startbaan had bedekt met een sneeuw- en ijslaag. Met enkele uren vertraging vertrok de vlucht vanavond alsnog richting Pamplona. Op beelden op sociale media was te zien hoe de spelers daar niet veel later arriveerden. Het team van coach Zinedine Zidane speelt later vandaag de uitwedstrijd bij Osasuna.

Een flinke sneeuwdeken had het vliegverkeer op luchthaven Madrid-Barajas Adolfo Suárez volledig ontregeld. ,,Ze hebben ons gezegd dat het vooruitzicht heel somber is. De startbanen zijn gesloten en de sneeuwschuivers worden gebruikt voor de landingsbanen”, liet een woordvoerder van de club weten. ,,We schatten in dat we hier nu meer dan twee uur staan.”

