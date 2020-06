Strijd om CL-plek nog spannend na vierde gelijkspel op rij voor Sevilla

Valladolid kwam in Sevilla in de 25ste minuut op voorsprong. Na een uur spelen leek de thuisploeg op gelijke hoogte te komen na een kopbal van Munir, maar de aanvaller stond buitenspel. Op dat moment stond Luuk de Jong al niet meer in het veld. De spits moest in de rust plaatsmaken voor Suso. De gelijkmaker kwam er uiteindelijk nog. Ocampos benutte in de 83ste minuut na een handsbal de toegekende penalty. Sevilla joeg nog op de volle winst, maar Valladolid hield stand.