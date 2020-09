Stroeve start voor Real Madrid: doelpuntloos gelijkspel in San Sebastián

Leicester City aan kop Doelpunten­re­cord in zicht in tweede speelronde Premier League

22:20 Leicester City gaat aan kop na twee wedstrijden in de Premier League. De ploeg van Brendan Rodgers begon vorige week met een 0-3 zege bij West Bromwich Albion en was vanavond in het King Power Stadium met 4-2 te sterk voor Burnley.