Strootman speelt voorlopig in leeg stadion

In de tweede helft werd vanaf de tribune vuurwerk op het veld gegooid. Dat ontplofte vlakbij Strootman en zijn ploeggenoot Jordan Amavi. De scheidsrechter dirigeerde daarop alle spelers naar binnen. Het duel werd pas ruim een half uur later hervat. Marseille, dat bezig is aan een teleurstellend seizoen, verloor in het eigen Vélodrome met 2-1. De ploeg van trainer Rudi Garcia, vorig seizoen finalist in de Europa League, staat op de achtste plaats in de Ligue 1.



De LFP heeft de zaak in onderzoek. In afwachting van een uitspraak blijft het Stade Vélodrome uit voorzorg dicht. Marseille speelt op 5 februari thuis tegen Girondins Bordeaux.