Strootman verliest hectisch duel met Marseille ondanks debuutgoal Balotelli

Bondscoach rekent op terugkeer Messi

25 januari Bondscoach Lionel Scaloni heeft goede hoop dat Lionel Messi terugkeert in het Argentijnse voetbalelftal en komende zomer meedoet aan de Copa America in Brazilië. ,,We gaan nog praten met hem, dat doen we als de tijd rijp is. Maar mijn gevoel is goed’', zei Scaloni bij de loting voor het Zuid-Amerikaans kampioenschap.