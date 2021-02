Struijk met Leeds United ruim langs Southampton

Semplici volgt Di Francesco op bij Cagliari

22 februari Cagliari heeft coach Eusebio Di Francesco (51) ontslagen vanwege de slechte resultaten in de Serie A. Cagliari is door een reeks nederlagen gezakt naar de achttiende plaats met 15 punten uit 23 duels. Kort later liet de club al weten dat Leonardo Semplici is benoemd tot zijn opvolger.