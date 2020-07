Struijk plots tegenover Rooney bij kampioen Leeds United: ‘Ongekend wat er hier is losgekomen’

Volledig scherm Pascal Struijk (nummer 34) koppend in actie tegen Barnsley. © BSR Agency Struijk maakte in januari 2018 de overstap van Ajax naar Leeds United, waar de linksbenige verdediger van 1,90 meter al snel uitgroeide tot aanvoerder van het beloftenteam. Vorig jaar zat hij al op de bank toen Leeds United in de halve finales van de play-offs verloor van het Derby County van Frank Lampard. Dit seizoen kreeg hij in december zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht, met korte invalbeurten tegen Hull City (2-0 winst) en Cardiff City (3-3). Struijk was vanaf dat moment vast onderdeel van de selectie, maar mocht vorige week donderdag plots een halfuur meedoen tegen Barnsley, waarin hij als controlerende middenvelder hielp een 1-0 over de streep te trekken.



Een dag later volgde promotie door de nederlaag van nummer twee West Bromwich Albion, op zaterdag volgde het kampioenschap door de nederlaag van nummer drie Brentford. Op zondag speelde hij Wayne Rooney uit de wedstrijd, toen Leeds met 1-3 won bij Derby County. Woensdagavond werd de competitie in speelronde 46 afgesloten met een 4-0 zege op Charlton Athletic, dat nog streed tegen degradatie, waarna nog een groot feest volgde buiten het stadion.

Hoe is de afgelopen week geweest?

,,Het is echt ongekend wat er hier is losgekomen. In heel Leeds, zowel in het centrum als bij Elland Road, is het al een week lang feest. Natuurlijk zijn het tijden waarin mensen binnen moeten blijven, maar de ontlading bij de fans is zo groot. Hier hebben ze zestien jaar op zitten wachten, op dit moment. Dat we het feest dan over een hele week mogen uitsmeren is alleen maar mooi.”

Volledig scherm Pascal Struijk in duel met Wayne Rooney, all-time topscorer van Engeland en Manchester United. © BSR Agency Wat was voor jou het mooiste moment?

,,Dat is een lastige vraag, maar dan kies ik toch voor mijn basisdebuut tegen Derby County. Ik mocht opnieuw als controlerende middenvelder spelen, waarmee ik dus tegenover Wayne Rooney stond. Heel mooi om opeens tegen zo’n grootheid te spelen. Ik heb tijdens de wedstrijd nog wel een praatje met hem gemaakt, we waren immers al kampioen. We kregen voor de wedstrijd een erehaag en tijdens de wedstrijd zei Rooney nog dat we het echt hadden verdiend. Veel spelers stonden met een flinke kater op het veld, maar we wonnen na een achterstand toch nog met 1-3.”

Heb je zelf ook nog een beetje gedronken?

,,Oh, zeker wel. We waren met z’n allen in het stadion toen West Brom verloor en promotie dus zeker was. Toen zei onze technisch directeur Victor Orta dat we pas naar huis mochten als alle flessen champagne en bier in het stadion leeg waren. Dat is volgens mij wel gelukt. Vorig jaar leek Leeds al te gaan promoveren, maar op het eind ging het toen mis. Daarom was de blijdschap nu zo enorm groot bij alle spelers.”

Na een week lang feesten wonnen jullie nog met 4-0 van Charlton, dat nog tegen degradatie speelde. Waar kwam die motivatie vandaan?

,,We hadden twee dagen alleen wat rondjes gelopen op de training, dus we waren weer redelijk fris en we wilden het seizoen nog mooi afsluiten. Na de wedstrijd kregen we de kampioensbeker en de medailles. Daarna gingen we nog even naar buiten, waar duizenden fans op ons stonden te wachten. Dat was fantastisch, zoveel emotie en trots voelde je bij de supporters.”

Volledig scherm Marcelo Bielsa tussen zijn spelers. © Action Images via Reuters Er hangt nu een groot vraagteken boven de club, want Marcelo Bielsa heeft zijn contract nog niet verlengd. Denk je dat hij blijft?

,,Ik durf het niet te zeggen. Hij is natuurlijk een beetje mysterieus, maar echt enorm geliefd bij de spelers en de supporters. Hij spreekt alleen Spaans, maar via zijn assistenten kan hij zijn boodschap perfect overbrengen op de spelers. Hij vraagt volle intensiteit op iedere training. Die zijn vaak net zo zwaar als de wedstrijden. In de drie weken voor de hervatting hebben we ook dagelijks twee uur keihard getraind, waardoor we allemaal topfit waren.”

Denk je dat Leeds kan doorpakken in de Premier League?

,,Ja, dat geloof is er zeker. Clubs als Leicester City, Wolverhampton Wanderers en Sheffield United hebben de laatste jaren laten zien dat het mogelijk is om aan te sluiten bij de subtop. Dat willen wij natuurlijk ook. Ik denk niet dat de selectie veel zal veranderen, maar de competitie begint pas op 12 september.”

Nu eerst op vakantie?

,,Ja, we zijn een paar weken vrij, dus ga nu even zoeken naar een geschikte vakantielocatie. Misschien ook even naar Nederland, want mijn ouders heb ik natuurlijk ook al lang niet gezien. Ik woon met mijn vriendin en twee honden in Harrogate. Een mooi groen gebied boven Leeds, dus in die twee maanden zonder voetbal heb ik lekker veel buiten kunnen rennen.”

Laatste vraag. Zien we je binnenkort ook in Jong Oranje?

,,Ik hoop het, dat zou mooi zijn. Ik ben geboren in Antwerpen en heb daar tot mijn derde gewoond, maar daarna gingen m’n ouders weer naar Den Haag. Ik heb in 2016 nog op het EK onder 17 gespeeld, naast Matthijs de Ligt. Misschien waren ze me even kwijt in Zeist, maar ik hoop dat ik nu weer op de radar sta.”

Volledig scherm Feest buiten Elland Road na de 4-0 zege op Charlton Athletic gisteravond. © BSR Agency