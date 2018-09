Sturridge redt met magistrale goal punt voor Liverpool in topper

Chelsea had Liverpool woensdag voor de League Cup op Anfield nog met 2-1 verslagen. De ploeg van trainer Maurizio Sarri was voor eigen publiek lang op weg naar naar de tweede zege in vier dagen tijd op de 'Reds'. Eden Hazard zette de thuisclub in de 25ste minuut op voorsprong. De Belgische smaakmaker werd vanaf het middenveld gelanceerd door Mateo Kovacic en schoot de bal met links langs doelman Alisson Becker.

Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum terug in de basis, liet via Mohamed Salah, invaller Xherdan Shaqiri en Roberto Firmino grote kansen op de gelijkmaker liggen. Sturridge voorkwam in de 89ste minuut alsnog dat zijn ploeg opnieuw zou verliezen van Chelsea. De spits stond net drie minuten in het veld toen hij de bal van buiten het strafschopgebied met links over doelman Kepa Arrizabalaga in de hoek knalde. De oud-speler van Chelsea vierde zijn fraaie treffer ingetogen.