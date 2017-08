Suárez doet mogelijk toch mee tegen Argentinië

Ondanks dit bericht riep de Uruguayaanse bondscoach Oscar Tabárez zijn sterspeler toch op voor de interlands tegen Argentinië van 1 september en Paraguay van 5 september. Diego Godin, aanvoerder van de nationale ploeg van Uruguay, gaf in een perspraatje al een hint weg. ,,Of we bang zijn voor Lionel Messi? Nee, wij hebben Edinson Cavani en Luis Suárez." Vanuit de Uruguayaanse voetbal werd er nog niets gezegd over het eventuele meespelen van Suárez, maar bondsarts Dr. Pan liet al weten dat het meespelen van Suárez niet moet worden uitgesloten.

Uruguay staat na veertien van de achttien wedstrijden op een derde plaats in de CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks. Brazilië is met 33 punten al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Rusland. Daaronder is de strijd om de drie overige tickets (plus een ticket voor de play-offs) zeer spannend. Colombia staat op 24 punten, Uruguay en Chili op 23 punten, Argentinië op 20 punten, Ecuador op 20 punten en Peru en Paraguay op 18 punten.